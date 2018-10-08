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Высланный из Венгрии дипломат уже в Украине, венгерский консул - поехал домой


фото: livejournal
Высланный Будапештом украинский дипломат уже вернулся в Украину, зато скандальный венгерский консул уже уехал из нашего государства

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает "Укринформ".

"Венгерский консул 6 октября покинул территорию Украины и, соответственно, наш дипломат уехал из Венгрии, как это было предусмотрено, в течение 72 часов, он уже в Украине", - сказала Беца.

Представитель МИД подчеркнула, что, по мнению МИД, ответ венгерской стороны является неадекватной и непропорциональной, поскольку из Венгрии был выслан дипломат посольства, который выполнял консульские функции.

"Мы из посольства никого не высылали. Мы выслали из консульского учреждения в Береговом конкретное консульское лицо, нарушившее законодательство Украины и Венскую конвенцию о консульских сношениях, а с нашей стороны под удар попал человек, эквивалентный по должности, но не по статусу", - пояснила Беца.

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