Высланный из Венгрии дипломат уже в Украине, венгерский консул - поехал домой
Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает "Укринформ".
"Венгерский консул 6 октября покинул территорию Украины и, соответственно, наш дипломат уехал из Венгрии, как это было предусмотрено, в течение 72 часов, он уже в Украине", - сказала Беца.
Представитель МИД подчеркнула, что, по мнению МИД, ответ венгерской стороны является неадекватной и непропорциональной, поскольку из Венгрии был выслан дипломат посольства, который выполнял консульские функции.
"Мы из посольства никого не высылали. Мы выслали из консульского учреждения в Береговом конкретное консульское лицо, нарушившее законодательство Украины и Венскую конвенцию о консульских сношениях, а с нашей стороны под удар попал человек, эквивалентный по должности, но не по статусу", - пояснила Беца.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
- Венгрия помешала участия Полторака в мероприятии НАТО.
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