Выборы в Боснии: пропутинский глава Республики Сербской выиграет выборы в президиум

8 октября, 2018, 10:52

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Об этом свидетельствуют первые результаты голосования на всеобщих выборах, сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Боснию и Герцеговину.

По данным подсчета 43,4% голосов, выборы в президиум, состоящий из трех человек, выиграли представитель боснийцев-мусульман Шефика Джаферович с 37,97% голосов, представитель хорватов Желько Комшич с 49,47% (действующий член президиума от хорватов Чович , которого поддерживает официальный Загреб во главе с премьером Андреем Пленковича, набирает 38.66%), а также представитель сербов, пророссийский глава Республики Сербской Милорад Додик с 55,15% голосов, тогда как нынешний президент БиГ от сербов Младен Иваныч (Партия демократического прогресса ) набрал 41,98% голосов.

Соратница Додика Желько Цвиянович лидирует на выборах президента Республики Сербской.