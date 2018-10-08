 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выборы в Боснии: пропутинский глава Республики Сербской выиграет выборы в президиум

Действующий президент Республики Сербской Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины

Об этом свидетельствуют первые результаты голосования на всеобщих выборах, сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Боснию и Герцеговину.

По данным подсчета 43,4% голосов, выборы в президиум, состоящий из трех человек, выиграли представитель боснийцев-мусульман Шефика Джаферович с 37,97% голосов, представитель хорватов Желько Комшич с 49,47% (действующий член президиума от хорватов Чович , которого поддерживает официальный Загреб во главе с премьером Андреем Пленковича, набирает 38.66%), а также представитель сербов, пророссийский глава Республики Сербской Милорад Додик с 55,15% голосов, тогда как нынешний президент БиГ от сербов Младен Иваныч (Партия демократического прогресса ) набрал 41,98% голосов.

Соратница Додика Желько Цвиянович лидирует на выборах президента Республики Сербской.

  • Напомним, что 7 октября граждане Боснии и Герцеговины выбирали трех членов Президиума БиГ, депутатов парламента БиГ и парламентов двух энтитетов (составляющих БиГ) - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, президентов и вице-президентов Республики Сербской и депутатов в 10 кантонах (жупанией) ФБиГ. Всего на выборах будут распределены 518 мандатов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

6 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать