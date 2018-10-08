Выборы в Боснии: пропутинский глава Республики Сербской выиграет выборы в президиум
Об этом свидетельствуют первые результаты голосования на всеобщих выборах, сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Боснию и Герцеговину.
По данным подсчета 43,4% голосов, выборы в президиум, состоящий из трех человек, выиграли представитель боснийцев-мусульман Шефика Джаферович с 37,97% голосов, представитель хорватов Желько Комшич с 49,47% (действующий член президиума от хорватов Чович , которого поддерживает официальный Загреб во главе с премьером Андреем Пленковича, набирает 38.66%), а также представитель сербов, пророссийский глава Республики Сербской Милорад Додик с 55,15% голосов, тогда как нынешний президент БиГ от сербов Младен Иваныч (Партия демократического прогресса ) набрал 41,98% голосов.
Соратница Додика Желько Цвиянович лидирует на выборах президента Республики Сербской.
- Напомним, что 7 октября граждане Боснии и Герцеговины выбирали трех членов Президиума БиГ, депутатов парламента БиГ и парламентов двух энтитетов (составляющих БиГ) - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, президентов и вице-президентов Республики Сербской и депутатов в 10 кантонах (жупанией) ФБиГ. Всего на выборах будут распределены 518 мандатов.
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