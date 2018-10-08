Вождение как игра: Ford хочет заменить руль в беспилотных авто на смартфоны

8 октября, 2018, 15:30

Ford запатентовала в США технологию управления беспилотными автомобилями при помощи смартфона

Об этом пишет Engadget.

Компания предусмотрела для этого два режима вождения: игровой и симулятор руля. Первый будет имитировать компьютерные игры, такие как Real Racing 3. С помощью наклона смартфона в разные стороны можно будет удаленно поворачивать машину.

Второй режим позволяет отображать на экране смартфона руль, которым собственно и осуществляется управление машиной. Согласно описанию продукта, автомобиль будет контролировать скорость, ускорение и торможение, а пользователь - только траекторию движения.

Это будет удобно в том случае, если нужно заставить беспилотник сменить полосу движения или проехать через частную территорию, которую автомобиль не узнал.

Собирается ли Ford внедрять подобную схему в управление беспилотником, неизвестно. Издание отмечает, что у технологии есть довольно много проблем, связанных с безопасностью на дороге, а также с кибербезопасностью.

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