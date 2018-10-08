Voyager 2 скоро выйдет в межзвездное пространство. Это второй такой объект в истории
Об этом говорится на сайте NASA.
Приборы зонда фиксируют увеличение уровня высокоэнергетических заряженных частиц межзвездного происхождения космических лучей. Сейчас Voyager 2 находится на расстоянии 17,7 млрд км от Земли - чтобы представить такую цифру, возьмите расстояние от Земли до Солнца, и помножете его на 118.
Voyager 2 были запущены еще в 1977 году: он должен был исследовать Плутон, дальние уголки Солнечной системы и в конце межзвездное пространство. Его "старший брат" - Voyager 1 вышел в межзвездное пространство в 2013 году.
Справка:
Гелиосфера - область околосолнечного пространства, которая представляет собой особый "пузырь", что раздувается солнечным ветром. Это пространство защищает Солнечную систему от космического излучения.
Однако члены команды Voyager отмечают, что увеличение космических лучей не является окончательным признаком того, что зонд скоро собирается пересечь границы гелиосферы. Voyager 2 находится в другом ее углу, чем был Voyager 1, и возможные различия в этих местах расположение замедлят выход за пределы гелиосферы.
"Мы наблюдаем изменения в окружающей среде вокруг Voyager 2, в этом нет никаких сомнений", - сказал ученый-исследователь Voyager Эд Стоун. "Мы собираемся многому научиться в ближайшие месяцы, но мы до сих пор не знаем, когда мы достигнем предела. Мы еще не там - это одно, что я могу сказать с уверенностью".
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