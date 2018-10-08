В Винницкой области солдат погиб от удара током на вокзале

8 октября, 2018, 23:45

Военная прокуратура расследует гибель солдата Вооруженных сил Украины, водителя горно-штурмового взвода одной из воинских частей, которая дислоцируется в Ивано-Франковской области

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

8 октября около 11:45 эшелон одной из воинских частей отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" остановился на железнодорожных путях станции вокзала в Казатине.

Во время проверки крепления автотехники на платформах солдата ударило током напряжением более 27 тыс. вольт. Он скончался на месте.

Сейчас принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона.