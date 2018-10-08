В винницкой колонии несколько дней пытали заключенного, - ГПУ

8 октября, 2018, 22:32

В Винницкой колонии несколько дней пытали заключенного, держали в неприспособленном камерном помещении в антисанитарных условиях

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам проверки, проведенной в государственном учреждении "Винницкое учреждение исполнения наказаний № 1", сотрудниками управления надзора выявлено и пресечено жестокое обращение с узником, имевшее признаки пыток.

Отмечается, что в течение нескольких суток человека с явными признаками расстройства здоровья держали в неприспособленном для этих целей камерном помещении в антисанитарных условиях, без света, водоснабжения, канализации, постельного белья, средств личной гигиены, должного медицинского обеспечения.

Также выявлены и пресечены противоправные действия сотрудников этого учреждения, связанные с попыткой подделки медицинской документации относительно указанного заключенного.

Кроме того, проверка установила систематические нарушения прав заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

"В жилых камерных помещениях обнаружены молотки, пилы, колюще-режущие предметы, химические вещества, станки, другие вещи и оборудование, запрещенное для свободного обращения среди заключенных указанной категории", - говорится в сообщении.

По результатам проверки заключенному, которого пытали, оказана необходимая медицинская помощь, обеспечено наблюдение врачей.

По фактам, установленным сотрудниками профильного управления Генеральной прокуратуры, зарегистрированы уголовные производства по ст. 127 (истязание), 366 (служебный подлог) УК Украины.