В Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" с участием стран НАТО
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
"В течение последней недели с целью проведения многонациональных учений" Чистое небо 2018 "на аэродром Староконстантинов на Хмельнитчине был передислоцирован личный состав и самолеты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. За последние дни жители города увидели в небе не только привычные для них Су-24, но и самолеты истребительной авиации типа МиГ-29 и Су-27. Кроме того, событием стал прилет самолетов F-15144-го истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния ", - говорится в сообщении.
Учения продлятся до 19 С октября на территории Хмельницкой (г.. Староконстантинов) и Винницкой (аэр. Гавришовка) областей.
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