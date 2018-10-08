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В Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" с участием стран НАТО

В понедельник, 8 октября, в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018", в которых также принимают участие военные стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"В течение последней недели с целью проведения многонациональных учений" Чистое небо 2018 "на аэродром Староконстантинов на Хмельнитчине был передислоцирован личный состав и самолеты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. За последние дни жители города увидели в небе не только привычные для них Су-24, но и самолеты истребительной авиации типа МиГ-29 и Су-27. Кроме того, событием стал прилет самолетов F-15144-го истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния ", - говорится в сообщении.

Учения продлятся до 19 С октября на территории Хмельницкой (г.. Староконстантинов) и Винницкой (аэр. Гавришовка) областей.

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