В США лимузин, ехавший на день рождения, попал в ДТП: 20 погибших
8 октября, 2018, 16:08
В США 17 друзей ехали в лимузине на день рождения, но не доехали: машина врезалась в другую и вызвала смертельное ДТП
Об этом пишет The New York Times.
Лимузин с 17 пассажирами вероятно разогнался до 100 км/час. Машина приблизилась к двум автомагистралям с опасным движением. Лимузин потерял контроль, пролетел через перекресток и врезался в пустую машину.
В ДТП погибли все 17 друзей, а также водитель и двое пешеходов.
- Напомним, по данным знакомых, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко погиб в результате ДТП в столице Украины.
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