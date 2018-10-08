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В США лимузин, ехавший на день рождения, попал в ДТП: 20 погибших

В США 17 друзей ехали в лимузине на день рождения, но не доехали: машина врезалась в другую и вызвала смертельное ДТП

Об этом пишет The New York Times.

Лимузин с 17 пассажирами вероятно разогнался до 100 км/час. Машина приблизилась к двум автомагистралям с опасным движением. Лимузин потерял контроль, пролетел через перекресток и врезался в пустую машину.

В ДТП погибли все 17 друзей, а также водитель и двое пешеходов.

 

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