В США лимузин, ехавший на день рождения, попал в ДТП: 20 погибших

8 октября, 2018, 16:08

В США 17 друзей ехали в лимузине на день рождения, но не доехали: машина врезалась в другую и вызвала смертельное ДТП

Об этом пишет The New York Times.

Лимузин с 17 пассажирами вероятно разогнался до 100 км/час. Машина приблизилась к двум автомагистралям с опасным движением. Лимузин потерял контроль, пролетел через перекресток и врезался в пустую машину.

В ДТП погибли все 17 друзей, а также водитель и двое пешеходов.