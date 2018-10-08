В сети появился ролик "Скажи Верховине, Йо!"

8 октября, 2018, 13:33

В сети интернет появился первый промо-ролик Гуцульской столицы - "Верховина, дивиси и говори ЙО!"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В основе ролика - история активного отдыха в Верховине, которая состоит из 9 сюжетных линий, каждая из которых плавно переходит друг в друга. Все они объединены единым месседжем "Скажи Верховине ЙО!". Ролик обрамленный традиционной гуцульской мелодией.

Видео показывает невероятные пейзажи Верховины с высоты птичьего полета, дома, зеленые горы, старинную церковь, в которой венчается гуцульская пара. Рассказывает об изготовлении гуцульском сыра, во время дегустации которого гость Верховины говорит "будз" ЙО!" Показывает покорения вершины и захватывающие чувство, когда целый мир оказывается под ногами.

Верховина может быть драйвовой. Здесь можно проехаться по местным серпантинам. О них расскажет кадр, в котором девушки говорят джипингу в Верховине "ЙО!" А еще можно рафтинг в Верховине "ЙО!" Река Черный Черемош с ее порогами идеально подходит для этого. Для любителей авантюризма есть еще одно развлечение - путешествие на квадроциклах. Ролик покажет, как в Верховине можно отдыхать семьям с маленьким детьми.

Завершает видео гуцульским танцем - арканом, что символически указывает на силу, которая скрыта в единстве.

Ролик создала компания Livingston Production во главе с видеооператором жителем Верховины Назаром Мануляком и общественная организация "ГУЦУЛИКИ" при финансовой поддержке частных предпринимателей, которые задействованы в сфере “зеленого туризма”.

Кроме сети Интернет, просмотреть видеоролик можно будет на Днях Гуцульской культуры, и украинских телеканалах.