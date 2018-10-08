В результате ночной аварии в Киеве погиб политолог, - друг умершего
Об этом на своей странице в Facebook написал его друг, политолог Кирилл Молчанов.
"Сегодня ночью (6 октября, - ред.) трагически погиб мой друг, талантливый политолог, заместитель декана философского факультета, и просто человек с большим сердцем", - подчеркнул он.
Молчанов разместил на своей странице ссылку на новость на сайте "Информатор", в которой говорится о том, что 6 октября, под Киевом, возле села Вита Почтовая, мотоцикл Yamaha с парнем и девушкой влетел в отбойник. Мужчина в результате столкновения скончался на месте, а девушку госпитализировали.
По предварительной информации, он ехал на очень высокой скорости и, вероятнее всего, не заметил отбойник, потому что дорога была плохо освещена.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика