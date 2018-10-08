В результате ночной аварии в Киеве погиб политолог, - друг умершего

8 октября, 2018, 08:59

По данным знакомых, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Косенко погиб в результате ДТП в столице Украины

Об этом на своей странице в Facebook написал его друг, политолог Кирилл Молчанов.

"Сегодня ночью (6 октября, - ред.) трагически погиб мой друг, талантливый политолог, заместитель декана философского факультета, и просто человек с большим сердцем", - подчеркнул он.

Молчанов разместил на своей странице ссылку на новость на сайте "Информатор", в которой говорится о том, что 6 октября, под Киевом, возле села Вита Почтовая, мотоцикл Yamaha с парнем и девушкой влетел в отбойник. Мужчина в результате столкновения скончался на месте, а девушку госпитализировали.

По предварительной информации, он ехал на очень высокой скорости и, вероятнее всего, не заметил отбойник, потому что дорога была плохо освещена.

Правоохранители сейчас информацию о ночном инциденте не комментируют.