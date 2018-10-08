В "Нафтогазе" рассказали о ситуации с газом перед отопительным сезоном

8 октября, 2018, 11:31

Украина имеет достаточно газа в подземных хранилищах для прохождения отопительного сезона

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Нафтогаз полностью готов к отопительному сезону. У нас в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. По состоянию на 6 октября в украинских подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

Нафтогаз полностью готов к отопительному сезону. У нас в подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон. По состоянию на 6 октября в украинских подземных хранилищах 16,4 млрд куб. м газа. — Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 8 октября 2018 г.