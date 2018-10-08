В МИД рассказали, когда трибунал ООН рассмотрит иск Украины к России

8 октября, 2018, 20:55

Международный трибунал ООН по морскому праву уже в июне 2019 года начнет слушания иска Украины о нарушении Россией Конвенции по морскому праву

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила во время конференции "Украинский неделю" в Лондоне, передает "Униан".

"В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции в отношении Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.

По ее словам, украинская сторона провела все необходимые консультации и досудебные процедуры.

"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и на самом деле направить этот меморандум в арбитраж", - отметила заместитель министра внешней политики Украины.