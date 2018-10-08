В МИД рассказали, когда трибунал ООН рассмотрит иск Украины к России
8 октября, 2018, 20:55
Международный трибунал ООН по морскому праву уже в июне 2019 года начнет слушания иска Украины о нарушении Россией Конвенции по морскому праву
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила во время конференции "Украинский неделю" в Лондоне, передает "Униан".
"В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции в отношении Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.
По ее словам, украинская сторона провела все необходимые консультации и досудебные процедуры.
"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и на самом деле направить этот меморандум в арбитраж", - отметила заместитель министра внешней политики Украины.
- Напомним, 19 февраля Украина подала в арбитраж по морскому праву ООН первый меморандум о нарушении РФ прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
- Позже в МИД заявили, что компенсация России за нарушение морского права может превысить сотни миллионов.
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