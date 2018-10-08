 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В МИД рассказали, когда трибунал ООН рассмотрит иск Украины к России

Международный трибунал ООН по морскому праву уже в июне 2019 года начнет слушания иска Украины о нарушении Россией Конвенции по морскому праву

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила во время конференции "Украинский неделю" в Лондоне, передает "Униан".

"В следующем году в июне у нас уже будут проходить слушания относительно юрисдикции в отношении Конвенции по морскому праву", - сказала Зеркаль.

По ее словам, украинская сторона провела все необходимые консультации и досудебные процедуры.

"Я никогда не ожидала, что это будет настолько сложно - собрать все доказательства и на самом деле направить этот меморандум в арбитраж", - отметила заместитель министра внешней политики Украины.

  • Напомним, 19 февраля Украина подала в арбитраж по морскому праву ООН первый меморандум о нарушении РФ прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.
  • Позже в МИД заявили, что компенсация России за нарушение морского права может превысить сотни миллионов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать