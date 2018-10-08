В КИУ заявили о рекордном количестве кандидатов в президенты

8 октября, 2018, 21:46

По меньшей мере 28 украинских политиков уже заявили о своих намерениях баллотировался на пост президента Украины

Такие данные по состоянию на понедельник, 8 октября, озвучил председатель "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель.

По его словам, это количество кандидатов является аномально высоким. При этом речь идет только о тех потенциальных кандидатах, которые заявляли о своих намерениях принять участие в президентских выборах или о тех, о ком заявляли лидеры политических партий.

"Наша организация проводит мониторинг различных сфер избирательной кампании и мониторинг активности работы политических партий, и наши результаты показывают, что по состоянию на сегодняшний день уже 28 политиков заявили о своих намерениях участвовать в президентской избирательной кампании. Такой активности в украинской истории еще не было", - сообщил Кошель.

Он также отметил, что Украину ожидает чрезвычайно горячая президентская избирательная кампания, которая де-факто уже стартовала и продолжается несколько недель.

По мнению эксперта подобная активность потенциальных кандидатов в президенты связана с парламентскими выборами, проведение которых запланировано на осень 2019 года.

"Есть соблазн обменять даже свой небольшой рейтинг, невысокий результат обменять на проходное место в списке, или создать базу для участия своей политической силы в парламентских выборах", - считает председатель КИУ.

Как известно, проведение очередных выборов президента Украины запланировано на весну 2019 года.