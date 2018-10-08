В Крыму уволили архитектора, который написал статью о доме пропагандиста Киселева
Об этом сам Мазурин заявил в комментарии "Новой газете".
Он рассказал, что 4 октября его разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополе. При этом, человек живет в Феодосии.
"Приехал - мне сразу говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По соглашению сторон", - подчеркнул Мазурин.
По его словам, после известия об увольнении ему стало плохо. В частности, в него было давление 180/90 и сахар в крови "подскочил" до 20,8 ммоль.
Отметим, ранее в Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24", где была опубликована статья о доме Киселева в Коктебеле.
В публикации говорится, что в 2015-2016 годах Мазурин руководил проектом по реконструкции коттеджа, стоимость которого была почти 200 млн рублей. Дом был построен на холме, и во время реконструкции выяснилось, что его фундамент залит с нарушениями.
По мнению Мазурина, поэтому коттедж мог обвалиться, уничтожив дома, построенные ниже. Но хозяин коттеджа, по его словам, отказался полноценно укрепить конструкции. Имя владельца дома в статье не названы.
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