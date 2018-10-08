В Харькове запретили пророссийскую организацию, которая пропагандировала сепаратизм

8 октября, 2018, 16:26

Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации "Русь триединая"

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что участники организации были активными участниками так называемого Антимайдана. Они требовали проведения референдума о федерализации Украины и организовали крестные ходы по центральным улицам Харькова.

" Они призывали к созданию "Харьковской народной республики" с последующим вхождением ее в состав РФ", - отметили в ведомстве.



