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В Карпатах возле Петроса погиб турист из Львова


фото: outdoorukraine
Спасателям г. Рахов Закарпатской области поступило сообщение о необходимости оказания медицинской помощи одному из туристов, которые путешествуют по Карпатам

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как стало известно, во время прохождения туристического маршрута возле горы Петрос у одного из туристов ухудшилось самочувствие. В составе группы был врач, который констатировал смерть мужчины.

Скончавшимся оказался 55-летний житель Львова. Спасатели тело погибшего отправили в Раховскую районную больницу. Причина смерти устанавливается. Вероятно, это был сердечный приступ.

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