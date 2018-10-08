В Карпатах возле Петроса погиб турист из Львова

8 октября, 2018, 18:07

Спасателям г. Рахов Закарпатской области поступило сообщение о необходимости оказания медицинской помощи одному из туристов, которые путешествуют по Карпатам

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как стало известно, во время прохождения туристического маршрута возле горы Петрос у одного из туристов ухудшилось самочувствие. В составе группы был врач, который констатировал смерть мужчины.

Скончавшимся оказался 55-летний житель Львова. Спасатели тело погибшего отправили в Раховскую районную больницу. Причина смерти устанавливается. Вероятно, это был сердечный приступ.