В Канаде произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

8 октября, 2018, 21:32

В канадском городе Сент-Джон произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Irving Oil

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, сообщает CBC.

Полиция Сент-Джона сообщила, что правоохранители находятся на месте взрыва.

Двое людей получили ранения во время взрыва и пожара, но их травмы не представляют опасности для жизни.

Жителей района призывают не приближаться к предприятию, в городе перекрыты некоторые улицы. В то же время жителей города не эвакуируют.

"Мы можем подтвердить, что на нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джоне произошел крупный инцидент", — говорится в сообщении компании Irving Oil.