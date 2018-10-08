В Канаде произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека, сообщает CBC.
Полиция Сент-Джона сообщила, что правоохранители находятся на месте взрыва.
Двое людей получили ранения во время взрыва и пожара, но их травмы не представляют опасности для жизни.
Жителей района призывают не приближаться к предприятию, в городе перекрыты некоторые улицы. В то же время жителей города не эвакуируют.
"Мы можем подтвердить, что на нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джоне произошел крупный инцидент", — говорится в сообщении компании Irving Oil.
The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo— Julia Wright (@thewrightpage) 8 октября 2018 г.
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