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В Генштабе обнародовали свою версию стрельбы в киевском кафе

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали свою версию конфликта с участием трех военнослужащих в одном из кафе Дарницкого района Киева

Конфликт якобы спровоцировал охранник кафе, который обвинил военнослужащих в нежелании оплатить счет за заказ, сообщили в пресс-службе Генштаба.

Чтобы избежать ссоры, военные рассчитались наперед.

"Конфликт имел продолжение в 4.20, когда военнослужащие покидали заведение, на дворе их поджидала группа гражданских, в количестве восемь человек, которые стремились “выяснения отношений", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что молодые люди первые напали на военнослужащих, в результате двое офицеров получили телесные повреждения. После чего военнослужащий выстрелил в сторону гражданских из травматического пистолета Форт-12.

Предварительно проведенный анализ установил, что военнослужащие не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Киеве возле кафе l'kafa на Позняках произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали двое охранников заведения.

В военной прокуратуре сообщили, что во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ открыл огонь из травматического пистолета Форт-12.

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