В Чернобыльской зоне при содействии Укргазбанка заработала первая солнечная электростанция

8 октября, 2018, 19:31

5 октября в городе Припять открылась солнечная фотоэлектрическая станция "Солар Чернобыль", на строительство которой Укргазбанк предоставил эко-кредит на сумму 740 тыс евро

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По проекту СЭС состоит из 3762 фотомодулей Jinko Solar мощностью 265 Вт, 14 инверторов Sangrow единичной мощностью 60 кВт. Остальное оборудование произведено в Украине.

"Новая станция мощностью 1 МВт уже генерирует экологически чистую электроэнергию по "зеленому" тарифу. Ожидаемая годовая генерация электроэнергии составляет 1024 кВт/ч. Количества произведенной энергии хватит для обеспечения потребностей 1100 средних домохозяйств сельской местности. На сегодняшний день станция уже сгенерировала электроэнергии более 94 тысяч кВт/ч", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, благодаря работе новой солнечной электростанции выбросы CO 2 в атмосферу сократятся на 467 тонн в год.

Финансирование проекта является частью стратегического сотрудничества Укргазбанка с компанией "РОДИНА" в направлении реализации проектов возобновляемой энергетики в зоне отчуждения.

"Конечно, как ведущий ЭКО-банк, мы не могли остаться в стороне от важных для государства вопросов экологической безопасности – привлечения "зеленых" инвестиций в зону отчуждения для строительства солнечных станций, которые будут генерировать для потребителей экологически чистую электроэнергию. Убежден, Чернобыльская зона, наконец, должна приносить пользу украинцам. Поэтому мы поддержали реализацию такого масштабного проекта, ведь потенциал солнечной энергетики в зоне отчуждения выше большинства объектов в Европе, расположенных на той же широте", - отметил директор департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения Укргазбанка Родион Морозов.

Ранее о планах строительства солнечной электростанции в "зоне отчуждения" сообщала французская компания Engie SA.