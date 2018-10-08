В Болгарии изнасиловали и жестоко убили журналистку, которая освещала коррупцию

8 октября, 2018, 09:25

В субботу, 6 октября, в городе Русе на севере Болгарии недалеко реки Дунай нашли тело жестоко убитой 30-летней журналистки-следователя Виктории Мариновой, которая работала на местном телеканале TVN

Об этом сообщает ВВС.

Женщину убили после эфира, во время которого она рассказывала о раскрытых ее коллегами коррупционные схемы. Женщину нашли частично раздетой. Следствие установило, что ее изнасиловали.

Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что полиция имеет уже много доказательств и задержания преступника - вопрос времени.

ОБСЕ призвала привлечь виновных к ответственности.

"Шокирован убийством журналистки-следователя Виктории Мариновой в Болгарии. Немедленно призываю к полному расследованию. Причастные к этому должны ответить", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир.

Маринова вела программу "Детектор" о злоупотреблениях во время реализации проектов, которые финансирует ЕС. В последней программе Мариновой принимали участие журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро. Они рассказали, что за несколько дней до этого стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании, которая специализируется на отборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

Когда Стоянов и Биро наблюдали за уничтожением документов их задержала полиция и продержала в участке 7 часов.

10 сентября болгарское издание "Буйвол", где работали Стоянов и Биро, опубликовало расследование о коррупционных схемах. Журналисты утверждали, что в схемах участвовали как местные бизнесмены и политики, так и российские олигархи.

Владелец портала "Буйвол" Асен Йорданов назвал убийство Мариновой предупреждением журналистам.

"Смерть Виктории - это жестокое убийство, это казнь. Это было нечто вроде предупреждения", - сказал Йорданов.

Виктория Маринова стала четвертым журналистом, убитым в ЕС с начала 2017 года. В августе 2017 года шведскую журналистку Ким Вааль убил изобретатель Петер Мадсен на борту его подводной лодки. В октябре 2017 года мальтийский журналистка Дафна Каруана Галичина погиб в результате подрыва его автомобиля. В том же месяце словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка вместе с его невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными в их доме в 65 км от Братиславы.

В ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Болгария в этом году опустилась на 111 место - самое низкое среди стран ЕС.