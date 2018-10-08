В 2020 году на Луну отправят синтетическую ДНК со знаниями человечества
Об этом говорится в сообщении фонда.
Среди прочего, архив ДНК будет содержать 10 тысяч оцифрованных изображений и полный текст 20 важных книг. Данные кодируются в миллиарды синтетических молекул ДНК и встраиваются для долгосрочного сохранения. В совокупности эти данные будут представлять первую Специальную коллекцию Лунной библиотеки.
Записью данных в ДНК займется калифорнийский биомедицинский стартап Twist Bioscience. В сообщении говорится, что организации намерены создать единую галактическую библиотеку, отправив аналогичные капсулы и на другие небесные тела на вечное хранение.
Граждане могут внести свои собственные изображения в Лунную библиотеку, отправив их по адресу http://memoriesindna.com или отправив по электронной почте вложения в lunarlibrary (at) memoriesindna.com.
"Мы стремимся создать самую большую библиотеку в ДНК и она будет продолжать расти, поскольку в будущем наша емкость вырастет до масштабов петабайт. Мы гордимся тем, что это дополнение к Лунной библиотеки - нашей первой специальной коллекции - основывается на нашей миссии по сохранению данных, защищая как классические произведения, так и драгоценные воспоминания", - сказала Новая Певец, соучредитель Фонда Миссии Arch.
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