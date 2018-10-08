Усик бросил вызов Джошуа
8 октября, 2018, 16:31
Украинский боксер Александр Усик бросил вызов британцу Энтони Джошуа в челлендже, который запустил Василий Ломаченко
Об этом Усик сообщил в Instagram.
На прошлой неделе чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко запустил челлендж. Его суть заключается в том, чтобы сделать 50 прыжков со скакалкой за 20 секунд.
Александр Усик принял вызов и легко справился с задачей. После этого, он бросил вызов британцу Энтони Джошуа, украинцу Александру Гвоздику и россиянину Александру Беспутину.
- Василий Ломаченко поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором.
- Виталий Кличко пообещал организовать бой Александра Усика в Киеве на НСК "Олимпийский".
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