 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Усик бросил вызов Джошуа


фото: obozrevatel
Украинский боксер Александр Усик бросил вызов британцу Энтони Джошуа в челлендже, который запустил Василий Ломаченко

Об этом Усик сообщил в Instagram.

На прошлой неделе чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко запустил челлендж. Его суть заключается в том, чтобы сделать 50 прыжков со скакалкой за 20 секунд.

Александр Усик принял вызов и легко справился с задачей. После этого, он бросил вызов британцу Энтони Джошуа, украинцу Александру Гвоздику и россиянину Александру Беспутину.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать