Усик бросил вызов Джошуа

8 октября, 2018, 16:31

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов британцу Энтони Джошуа в челлендже, который запустил Василий Ломаченко

Об этом Усик сообщил в Instagram.

На прошлой неделе чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко запустил челлендж. Его суть заключается в том, чтобы сделать 50 прыжков со скакалкой за 20 секунд.

Александр Усик принял вызов и легко справился с задачей. После этого, он бросил вызов британцу Энтони Джошуа, украинцу Александру Гвоздику и россиянину Александру Беспутину.