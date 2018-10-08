Украинская лента собрала более $15 млн за уикенд и установила рекорд
8 октября, 2018, 17:37
Украинский фильм "Скажене весілля" за первые выходные собрал $13,1 млн гривен
Об этом написал председатель Госкино Филипп Ильенко в своем Facebook.
Он рассказал, что сумму в несколько миллионов гривен в кассу принесли 149,4 тыс. зрителей.
"Кажется, это новый рекорд для украинского кино", - подытожил он.
В центре сюжета - директор районного краеведческого музея Василий Середюк. Он отправляет дочь Катю во Францию на обучение. Через месяц она сообщает, что выходит замуж за французского врача - кардиохирурга Франсуа.
"Середюки - европейская семья!" - это лозунг лично от Василия слышал в районе каждый. Но когда он увидел, что его европейский зять - афрофранцуз, решил, что свадьбы не будет Однако удастся ли ему это сделать, когда на пути стоит любовь - неизвестно.
- Напомним, на съемки комедийного фильма "Скажене весілля" потратили почти 11 млн грн.
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