Украинка пыталась вывезти в Москву 5 слитков золота весом по 76 граммов
Об этом в понедельник, 8 октября, сообщила пресс-служба ГФС Украины в своем Facebook.
Как отмечается, гражданка во время таможенного контроля поезда сообщением "Кривой Рог-Днипро-Москва" заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перевозке предметов.
"Но в ходе дальнейшего досмотра в ее дамской сумочке было обнаружено 5 слитков золота весом 76 грамм. Своими действиями пассажирка нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения).
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