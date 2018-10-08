Украинка пыталась вывезти в Москву 5 слитков золота весом по 76 граммов

8 октября, 2018, 17:40

На таможенном посту "Харьков-пассажирский" в сумочке гражданки Украины таможенники обнаружили золотые банковские слитки общим весом в 380 граммов

Об этом в понедельник, 8 октября, сообщила пресс-служба ГФС Украины в своем Facebook.

Как отмечается, гражданка во время таможенного контроля поезда сообщением "Кривой Рог-Днипро-Москва" заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к перевозке предметов.

"Но в ходе дальнейшего досмотра в ее дамской сумочке было обнаружено 5 слитков золота весом 76 грамм. Своими действиями пассажирка нарушила требования Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения).