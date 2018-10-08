Украина добыла первую медаль юношеских Олимпийских игр
8 октября, 2018, 10:55
Дзюдоист Олег Вередиба принес Украине первую награду юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
В первый соревновательный день Вередиба в весовой категории 55 кг завоевал бронзовую награду. В утешительном финале украинец одержал победу над соперником из Франции.
"Хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня в этом зале. Я все это чувствовал и слышал. Когда слышишь крики "Украина! Украина!", то у тебя появляются новые силы и невероятное желание идти вперед и только побеждать", - сказал Олег Вередиба после победы.
- 7 октября в Буэнос-Айресе состоялась церемония открытия третьих юношеских Олимпийских игр.
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