Ученые впервые сняли на видео угря-пеликана. Его голова надувается, как воздушный шар

8 октября, 2018, 17:20

Что бы вы получили, если бы скрестили пеликана с угрем? Вероятно, что-то близкое к "пеликанскому угрю" (Eurypharynx pelecanoides), причудливой рыбе с тонким телом и головой, которая надувается, как воздушный шар

Об этом пишет журнал Sciece.

Поскольку пеликанский угорь живет на глубине от 500 до 3000 метров ниже поверхности тропических и умеренных морей, его редко видят или фотографируют люди. Это усложняет изучение поведения существа и поиск ответа на вопрос "почему у него такая странная голова?".

Сначала ученые считали, что угри-пеликаны раздувают свои головы, чтобы сформировать своего рода рыболовный "мешок", в который потом попадет добыча. Другая теория заключалась в том, что благодаря этой своей особенности животное просто создает большой проем, в который с потоком воды попадает мелкая добыча.

Чтобы выяснить истину команда исследователей в специальном аппарате погрузилась на глубину 1000 метров в Атлантический океан примерно в 1500 км от побережья Португалии - вблизи Азорских островов.

Оказалось, что на самом деле угри-пеликаны - это жестокие хищники: они активно ищут добычу и обнаружив ее раздувают свои головы максимально широко, чтобы увеличить шанс проглотить найденное.

В будущем ученые надеются провести еще несколько сеансов видеосъемок и узнать больше о том, как живут и размножаются эти существа.