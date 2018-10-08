Ученые разработали новый язык программирования. Он для биохимиков
Материал опубликован на arXiv.
"При разработке программного обеспечения программист пишет на высокоуровневом языке, который легко понять человеку, и ожидает, что результатом будет та же программа, автоматически скомпилированная и преобразованная в машинный код, который трудно понять человеку, но легко - компьютеру", - объясняет Марко Васик ( Marko Vasic), один из разработчиков нового языка.
С биохимическим языком примерно то же самое, только в обратной последовательности - этот понятное для человека и формализованное описание происходящих на молекулярном уровне процессов.
"Мы предлагаем императивный язык программирования, который соответствует сети химических реакций", - говорит Васик. "Мы открываем наш код, в том числе CRN ++, а также симуляции структуры, поскольку, как мы надеемся, это позволит исследователям испытать новые подходы".
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