У фаната Lego украли 14-летнюю коллекцию конструктора. Его подписчики собрали $18 тысяч на новую
Об этом он рассказал в соцсетях.
Луис записал видео, в котором эмоционально рассказал о том, что грабители "украли все его детство". К нему ворвались неизвестные и вынесли почти весь конструктор. Остальное разломали и разбросали по дому. Также они разбили окно и дверь.
Свою коллекцию Луис собирал с 2004 года. В целом она стоила 16 тыс евро. Он отчаялся и решил, что на новую коллекцию денег не собрать, потому что сумма слишком большая.
Пользователи сети решили ему помочь и собрали $18 тысяч, чтобы Луис востановил коллекцию. Луис написал обращение к тем, кто его поддержал, и поблагодарил за помощь.
"Можете считать это преувеличением, но это буквально были худшие 24 часа в моей жизни, и вы только что дали мне силы двигаться вперед", - сказал коллекционер.
- Напомним, во Франции гангстера, известного своими кинематографическими погонями, поймали после побега на угнанном вертолете.
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