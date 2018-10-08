У фаната Lego украли 14-летнюю коллекцию конструктора. Его подписчики собрали $18 тысяч на новую

8 октября, 2018, 15:20

20-летнего французского коллекционера Lego и видеоблоггера Луиса ограбили: у него украли огромную коллекцию Lego.

Об этом он рассказал в соцсетях.

Луис записал видео, в котором эмоционально рассказал о том, что грабители "украли все его детство". К нему ворвались неизвестные и вынесли почти весь конструктор. Остальное разломали и разбросали по дому. Также они разбили окно и дверь.

Свою коллекцию Луис собирал с 2004 года. В целом она стоила 16 тыс евро. Он отчаялся и решил, что на новую коллекцию денег не собрать, потому что сумма слишком большая.

Пользователи сети решили ему помочь и собрали $18 тысяч, чтобы Луис востановил коллекцию. Луис написал обращение к тем, кто его поддержал, и поблагодарил за помощь.

"Можете считать это преувеличением, но это буквально были худшие 24 часа в моей жизни, и вы только что дали мне силы двигаться вперед", - сказал коллекционер.