Ситуация в зоне ООС под контролем украинских бойцов: 1 оккупант уничтожен, еще 7 - ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 11 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Свободный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганське, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции у Водяного накрыли огнем из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганське, Водяное и Лебединское - с минометов 120-го калибра.
По опорным пунктам возле Новотошківського, Луганского, Гнутово враги били из минометов калибра 82 мм. Оккупанты использовали вооружение боевых машин пехоты для обстрелов защитников Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского.
Также по позициям ВСУ в районе Свободного били из зенитной установки ЗУ-23-2, а по оборонцях Гнутово стрелял снайпер.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и семеро - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня, 8 октября, российские наемники уже 6 раз обстреляли позиции вблизи населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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