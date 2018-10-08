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Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

В течение текущей недели в Украине ожидается ясная погода с умеренной температурой и без существенных осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В течение недели в большинстве областей существенных осадков не предвидится. Сегодня-завтра на западе есть вероятность дощей, но они постепенно будут прекращаться на протяжении недели, температура воздуха как для октября будет довольно комфортной - она будет колебаться в пределах от +10°C до +17°C, на востоке, на юге - до +15...+22°C", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве 8 октября и в ближайшие дни ожидается сухая, комфортная, малооблачная погода, температура будет колебаться в пределах +13...+17°C. Ночи будут прохладными, при ясном небе на окраинах возможны заморозки.

В дальнейшем температура воздуха в Украине существенно не изменится, будут незначительные колебания, будет преобладать высокое атмосферное давление ожидаются туманы, утренние дымки.

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