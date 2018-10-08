Сын мэра Лимана погиб в ДТП

8 октября, 2018, 16:43

7 октября в ДТП погиб сын городского головы Лимана Донецкой области Петр Цимидан-младший

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Согласно сообщению, на перекрестке автодорог "Лиман-Бахмут-Горловка" и "Лиман-Доброполье" 34-летний водитель "ВАЗ 212140" не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель умер в автомобиле скорой медицинской помощи, двое пассажиров 29 и 23 лет госпитализированы.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель)", - говорится в сообщении.



Как отмечает издание "Новости Донбасса", за рулем был сын городского головы Лимана Донецкой области Петр Цимидан-младший. Эту информацию изданию подтвердили в городском совете Лимана.

Отметим, что его отца, Петра Цимидана, неоднократно обвиняли в сепаратизме. Активисты пытались его "скинуть" с поста городского головы. Но добровольно освободить должность Цимидан не захотел.



Кроме того, он скрыл миллионные доходы и переписал имущество на сожительницу.