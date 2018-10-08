Суд засекретил решение по "янтарному" делу Розенблата

8 октября, 2018, 18:48

Окружной админсуд Киева засекретил решение по так называемому янтарному делу по иску народного депутата Борислава Розенблата в НАБУ о незаконности действий детективов бюро

Об этом говорится в соответствующем решении судьи Окружного административного суда Киева Руслана Арсирия, сообщает "Слово и Дело".

Как отмечается, данное постановление засекречено на основании пункта 4 части 1 статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям" (из-за закрытого судебного заседания).

Тем временем в понедельник, 8 октября, в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по так называемому янтарному производству в отношении двух народных депутатов Украины и еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).