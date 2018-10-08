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Суд засекретил решение по "янтарному" делу Розенблата

Окружной админсуд Киева засекретил решение по так называемому янтарному делу по иску народного депутата Борислава Розенблата в НАБУ о незаконности действий детективов бюро

Об этом говорится в соответствующем решении судьи Окружного административного суда Киева Руслана Арсирия, сообщает "Слово и Дело".

Как отмечается, данное постановление засекречено на основании пункта 4 части 1 статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям" (из-за закрытого судебного заседания).

Тем временем в понедельник, 8 октября, в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по так называемому янтарному производству в отношении двух народных депутатов Украины и еще четырех человек, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

  • Напомним, Розенблата и Полякова подозревают в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
  • 18 июля 2017 года суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, сдать все свои заграничные паспорта, воздерживаться от общения с другими фигурантами в уголовном производстве. Розенблат надел браслет 19 июля.
  • 20 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло новое уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта народному депутату Бориславу Розенблату.
  • 9 февраля Соломенский райсуд Киева постановил отменить обязательства носить электронное средство контроля для нардепа Борислава Розенблата.
  • 11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблата и признал его потерпевшим в открытом производстве ГПУ о якобы провокации взятки в "янтарном деле".
  • 20 сентября, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблата к НАБУ, признав противоправными действия оперативников антикоррупционного бюро в так называемом янтарном деле.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что пока не получили указанного решения и отметили, что примут решение об обжаловании только после изучения документа. Позже в Национальном бюро заявили, что ОАСК превысил полномочия, и добавили, что подадут жалобу.
  • В САП заявили, что из всех подозреваемых в так называемом янтарном деле обвинительный акт в настоящее время вручен только одному лицу и его защите, и это не депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

 

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