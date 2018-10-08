Суд оставил под стражей подозреваемого в покушении на активиста Михайлика
8 октября, 2018, 20:34
Одесский апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов подозреваемого в совершении покушения на одесского активиста Олега Михайлика
Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Радио Свобода.
После объявления решения подозреваемый стал ругать прокурора и правоохранителей.
Защита настаивала, что в следственном изоляторе медицинское состояние подозреваемого Герасина, который является инвалидом первой группы, значительно ухудшилось. По словам адвокатов, ему каждые несколько часов вызывают скорую помощь.
Также адвокат Владимир Поярков отметил, что в те минуты, когда в Михайлика стреляли, Герасин не приближался к дому активиста – такие выводы он сделал из анализа видеоматериалов в деле и материалов мобильного трафика.
- Как сообщалось, 22 сентября около 22:00 в Одессе ранили из огнестрельного оружия в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
- 27 сентября люди, собравшиеся под зданием АП, требовали от властей расследовать нападения на активистов и созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию.
- Прокуратура заявила, что на активистов в Одессе напали с целью дестабилизации.
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