Суд оставил под стражей подозреваемого в покушении на активиста Михайлика

8 октября, 2018, 20:34

Одесский апелляционный суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов подозреваемого в совершении покушения на одесского активиста Олега Михайлика

Об этом в понедельник, 8 октября, сообщает Радио Свобода.

После объявления решения подозреваемый стал ругать прокурора и правоохранителей.

Защита настаивала, что в следственном изоляторе медицинское состояние подозреваемого Герасина, который является инвалидом первой группы, значительно ухудшилось. По словам адвокатов, ему каждые несколько часов вызывают скорую помощь.

Также адвокат Владимир Поярков отметил, что в те минуты, когда в Михайлика стреляли, Герасин не приближался к дому активиста – такие выводы он сделал из анализа видеоматериалов в деле и материалов мобильного трафика.