Стало известно, почему пропавшего главу Интерпола задержали в Китае

8 октября, 2018, 09:44

Теперь уже бывший президент Интерпола Мэн Хунвэем находится под следствием В Китае по подозрению во взяточничестве

Об этом говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Китая, сообщает издание Reuters.

Отметим, что до этого в Китае сообщили, что Хунвея задержали и подозревают в нарушении закона, впрочем другой информации относительно причин задержания не предоставили.

"Расследование против Мен Хунвея по даче и принятии взятки и нарушение закона является очень своевременным, абсолютно правильным и достаточно мудрым", - подчеркнули в китайском министерстве.

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В пятницу жена главы Интерпола заявила, что тот исчез после того, как уехал из Франции в прошлом месяце. Впоследствии Интерпол получил от Хунвея письмо, где тот сообщил о своей отставке. Тогда же стало известно, что был задержан в Китае.