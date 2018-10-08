Стало известно, почему пропавшего главу Интерпола задержали в Китае
Об этом говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Китая, сообщает издание Reuters.
Отметим, что до этого в Китае сообщили, что Хунвея задержали и подозревают в нарушении закона, впрочем другой информации относительно причин задержания не предоставили.
"Расследование против Мен Хунвея по даче и принятии взятки и нарушение закона является очень своевременным, абсолютно правильным и достаточно мудрым", - подчеркнули в китайском министерстве.
Читайте также: Пропавший глава Интерпола оставляет должность. Что случилось
В пятницу жена главы Интерпола заявила, что тот исчез после того, как уехал из Франции в прошлом месяце. Впоследствии Интерпол получил от Хунвея письмо, где тот сообщил о своей отставке. Тогда же стало известно, что был задержан в Китае.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
-