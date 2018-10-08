США заморозили активы Дерипаски, - СМИ

8 октября, 2018, 11:24

Власти США в пределах действующих санкций заморозила американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В частности, заморожена недвижимость в Вашингтоне и Нью-Йорке

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

New York Post отмечает, что особняк в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонский особняк газета не приводит.

В то же время издание отмечает, что федеральная власть ведет с Дерипаской переговоры о том, чтобы российский олигарх отказался от некоторых операций из Европы, чтобы эти операции не оказались под американскими санкциями.

Согласно американским законам, когда правительство США замораживает активы, это означает, что каждый, кто ведет бизнес с подсанкционными лицами и компаниями, может также попасть под санкции.