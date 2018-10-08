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Российские тюремщики подтвердили, что хотели насильно кормить Сенцова


фото: fsin.su
Во ФСИН подтвердили, что готовились переходить к принудительному кормлению осужденного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы наказаний России Валерий Максименко, сообщает российское издание "Известия".

По его словам, если бы отказ от пищи продолжилась, то Сенцов мог стать не просто "овощем", а даже "растением". Принудительное кормление Сенцова он пояснил целью "сохранить ему жизнь".

"А угрозы принудительного питания – ну как можно называть угрозой ознакомления с курсом лечения больного? В данном случае Сенцову сказали, что за его жизнь и здоровье будут бороться и умереть не дадут. Остальное было на его усмотрение", – сказал Максименко.

Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.

Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.

7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.

5 октября Сенцов объяснил в письме почему прекращает голодовку. По его словам, состояние его здоровья катастрофическое, а российские тюремщики угрожали принудительным кормлением.

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