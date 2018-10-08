Российские боевики на Донбассе из минометов обстреляли Объединенные силы, есть раненые

8 октября, 2018, 20:00

В течение понедельника российские оккупационные войска на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, 4 обстрела были из запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщил штаб ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что позиции украинских военных вблизи Крымского были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибра, а позиции у Лебединского – из минометов калибра 120 мм. Кроме того, по защитникам Крымского и Троицкого враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Во время боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.