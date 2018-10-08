Россия обвинила Нидерланды и вызвала посла в МИД
8 октября, 2018, 13:16
Россия обвинила Нидерланды в дезинформации и вызывает в понедельник посла страны Рене Джонс-Босс в МИД РФ
Об этом в понедельник сообщили в российском дипвідомстві, информирует "Интерфакс".
"В связи с кампанией дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов", - отметили в министерстве.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Британией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ИГРУ. Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика