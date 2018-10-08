Россия обвинила Нидерланды и вызвала посла в МИД

8 октября, 2018, 13:16

Россия обвинила Нидерланды в дезинформации и вызывает в понедельник посла страны Рене Джонс-Босс в МИД РФ

Об этом в понедельник сообщили в российском дипвідомстві, информирует "Интерфакс".

"В связи с кампанией дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов", - отметили в министерстве.