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Россия обвинила Нидерланды и вызвала посла в МИД

Россия обвинила Нидерланды в дезинформации и вызывает в понедельник посла страны Рене Джонс-Босс в МИД РФ

Об этом в понедельник сообщили в российском дипвідомстві, информирует "Интерфакс".

"В связи с кампанией дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов", - отметили в министерстве.

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