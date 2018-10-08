Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на Вилкула
8 октября, 2018, 17:25
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать рассмотреть представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула
Соответствующее решение комитет принял на своем заседании в понедельник, 8 октября, передает Еспресо.TV.
После длительного обсуждения депутаты приняли решение передать в Верховную Раду заключение, в котором указано, что внесенное представление генерального прокурора Юрия Луценко законно.
Как заявил Луценко, противоправные действия Вилкула о незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами привели к нанесению ущерба государству на сумму 480 000 гривен путем снятия покрова плодородного слоя почвы с земельных участков в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения.
- Ранее Юрий Луценко сообщил, что внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" С.Дунаева, А. Вилкула и Д.Колесникова.
- 19 сентября спикер парламента Андрей Парубий передал комитету Рады представление на снятие неприкосновенности с трех нардепов.
- 8 октября комитет по вопросам регламента решил рекомендовать Верховной Раде рассмотреть по существу представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.
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