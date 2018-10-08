Регламентный комитет признал законным представление ГПУ на Вилкула

8 октября, 2018, 17:25

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать рассмотреть представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула

Соответствующее решение комитет принял на своем заседании в понедельник, 8 октября, передает Еспресо.TV.

После длительного обсуждения депутаты приняли решение передать в Верховную Раду заключение, в котором указано, что внесенное представление генерального прокурора Юрия Луценко законно.

Как заявил Луценко, противоправные действия Вилкула о незаконной передаче в аренду земельных участков с соответствующими кадастровыми номерами привели к нанесению ущерба государству на сумму 480 000 гривен путем снятия покрова плодородного слоя почвы с земельных участков в результате проведения работ без оформления соответствующего разрешения.