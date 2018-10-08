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Радары на дорогах Киева: копы рассказали, как и когда будут наказывать водителей


фото: censor.net
С 8 октября радары TruCAM для контроля скорости будут работать в пилотном режиме, а водителей-нарушителей будут штрафовать с 15 октября

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает "Украинская правда".

Он отметил, что такие меры были введены на дорогах, где уже фиксировали повышенный уровень ДТП с пострадавшими и погибшими.

"Во время пилотного периода штрафования не будет. Будем останавливать транспортное средство, предупреждать водителя, ибо это жизнь прежде всего водителя и также пассажиров. Цель - именно превенция", - отметил Белошицкий.

Он добавил, что уже с 15 октября водителей-нарушителей начнут наказывать. В частности, если превышение скорости было более чем на 20 км/ч – это штраф 255 гривен, свыше 50 км/ч – то 510 гривен.

"Следующим шагом (после радаров) будет запуск приборов, которые будут размещены стационарно в служебных авто – финансирование уже предусмотрено в дорожном фонде. А еще следующим шагом будет внедрение системы автоматической фиксации правонарушений", - подытожил Белошицкий.

  • Отметим, ранее правоохранители разместили список участков дорог в 13 областях и Киеве, где с сегодняшнего дня начнут использовать устройства измерения скорости.
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