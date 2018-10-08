"Вручную": ГПСУ похвасталась новым трактором для удержания госграницы
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
В ведомстве отметили, что благодаря проводимой комплексной работе по обновлению парка инженерной техники на современные образцы, в начале 2018 года органы охраны государственной границы были обеспечены высокотехнологичными тракторами Fendt (Германия) с универсальной многофункциональной фрезой STARSOIL-250 (Италия).
"Это позволило перейти от ручного к механизированному способу удержания линии государственной границы значительно повысив эффективность и скорость проведения инженерных работ на государственной границе", - подчеркнули в ведомстве.
Сейчас благодаря этой технике было расчищено около 500 км просек по линии государственной границы.
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