"Долгих лет тюрьмы": в Санкт-Петербурге активисты поздравили Путина с днем рождения

8 октября, 2018, 16:37

В воскресенье, 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге активисты устроили акцию, растянув баннер с пожеланием: "Долгих лет тюрьмы"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акцию провели на ул. Восстания. Группа общественных активистов перекрыла автомобильное движение по улице, растянув баннер с надписью. Участники акции также зажгли файеры в цветах флага России.

После акции полицейские задержали четырех человек: Андрея Графа, Ивана Рубцова, Влада Иванчо и Светлану Уткину.

При этом задержанные утверждают, что Андрей Граф и Иван Рубцов не участвовали в акции, а лишь наблюдали за ней с тротуара.

По официальной версии, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).