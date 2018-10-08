Пить, чтобы не болеть: 10 соков, которые повышают иммунитет

8 октября, 2018, 13:16

Иммунная система постоянно работает: она определяет, не попали ли в организм чужие телу клетки. Для этого нужно держать иммунитет в тонусе

Об этом пишет HealthLine.

Для поддержки иммунной системы нужны витамины и минералы. Их можно получить из свежевыжатых соков.

Яблоко, морковь и апельсин. Такой сок будет предупреждать инфекции. Он будет не слишком сладким и в меру терпким. Это очень выигрышная комбинация, которая помогает организму защитить себя и отбиваться от инфекций. В этом напитке есть витамины А, В-6 и С; калий и фолиевая кислота

Апельсин и грейпфрут. В стакане такого сока - дневная норма витамина С. Он имеет антиоксидантные и другие свойства, которые защищают клетки от вредных веществ. Также здесь есть витамины А и В-6, фолиевая кислота и цинк.

Домашний томатный сок. Сок из томатов содержит фолиевую кислоту, железо, а также витамины А и С. Однако он будет полезен только если сделать его самостоятельно.

Капуста, сельдерей и томаты. Кудрявая капуста (капуста Кале) - один из основных элементов для многих зеленых соков. Такой сок может стать хорошим противовоспалительным средством и насытит организм витаминами А и С, магнием, калием, железом и жирными кислотами.

Свекла, морковь имбирь и куркума. Этот сок уменьшает воспалительные симптомы: насморк, кашель и боль, которая возникает в теле.Именно куркума и имбирь оказывают противовоспалительное действие. В соке есть витамины А, С и Е, железо и кальций.

Арбузный сок. Для этого нужно просто выжать сок из мякоти. Напиток облегчает боль в мышцах, которая возникает из-за грипп. Он имеет в себе витамины А и С, магний и цинк. В него можно добавлять яблочный или апельсинови соки.

Клубника и манго. Даже если для клубники не сезон, можно использовать замороженные ягоды и не потерять эффект. Витамин Е, который есть в манго, содержит антиоксиданты, а также железо, фолиевую кислоту, витамины А, С, Е. На такой сок стоит обратить внимание людям преклонного возраста.

Клубника, киви и мята. Этот сок получается очень концентрированным, поэтому лучше смешивать его с греческим йогуртом. Стакан этого сока - кладезь витаминов А, В-6 и С, магния, цинк и другие. С ним легче бороться с микробами.

Шпинат, капуста и салат. Зеленый сок - источник питательных веществ для иммунной системы. Чтобы усилить действие сока, можно добавить горсть петрушки для дополнительной порции витамина В-6. Так вы получите двойную порцию витамина В-6, а также витамины А, С, железо и кальций.

"Сок" из семян тыквы. Его нужно готовить с вечера. Семена надо оставить в воде на 8 часов. После этого надо слить воду, промыть семена, залить новой чистой водой. Все вместе надо взбить блендером.

Тыквенную смесь можно использовать как основу для других соков. Витамины А, С и В-6, магний и цинк, которые есть в соке, сохранят здоровье костей, волос и кожи и предстательной железы у мужчин.