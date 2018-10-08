ПриватБанк собрался продавать курорт "Буковель", стадион "Днепр" и развлекательный комплекс
Об этом сообщает пресс-центр ПриватБанка.
Таким образом банк хочет предложить инвесторам свою долю в горнолыжном курорте "Буковель", отель "Radisson Blu Resort Буковель", футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре. Также Банк выставит на продажу столичный отель "Мир" и торгово-развлекательный комплекс "Приозерный" в Днепре.
"Привлечение консалтинговых компаний позволит обеспечить прозрачные и понятные инвесторам условия продажи объектов, а также обеспечить реализацию собственности банка не ниже оценочной стоимости, определенной по результатам оценки независимыми субъектами оценочной деятельности", - подчеркнули в ведомстве.
В конкурсе, который продлится с сегодняшнего дня до 22 октября, могут участвовать компании с опытом оказания консалтинговых услуг по продаже активов на украинском рынке и успешными продажами таких объектов в Украине и за рубежом.
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