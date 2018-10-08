Пропавший глава Интерпола оставляет должность. Что случилось

8 октября, 2018, 08:03

По данным Интерпола, его президент Мэн Хунвэем, который считается пропавшим во Франции, написал заявление об отставке с должности

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства.

"В воскресенье, 7 октября, в Генеральном секретариате Интерпола в Лионе, Франция получила (заявление - ред.) об отставке Мэн Хунвэя как президента Интерпола, решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении Интерпола.

В ведомстве отметили, что пока эту должность возглавит представитель Южной Кореи Ким Чен Ян, а нового президента должны назначить во время встречи 18-21 ноября в Дубае.

Тем временем ведомство Китая в борьбе с коррупцией сообщило, что Мэн Хунвэем находится под следствием со стороны Национальной наблюдательной комиссии и подозревается в нарушении закона. Другой информации относительно причин задержания мужчины Китай не предоставил.

Это стало первым официальным заявлением китайской стороны после пятого, как в пятницу жена главы Интерпола заявила, что тот исчез после того, как уехал из Франции в прошлом месяце. Таким образом, раз семья общалась с Хунвэем 25 сентября.

Отметим, что Хунвэем также является высокопоставленным чиновником по вопросам безопасности в Китае и имеет более 40 лет опыта в области уголовного правосудия, особенно в вопросе контроля над наркотиками, борьбы с терроризмом, иммиграции и пограничного контроля. Он также занимает высокую позицию в Коммунистической партии страны.