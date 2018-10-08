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Прокурора зарезали во время пьяной драки у него дома


фото: informator
6 октября в центре Днепра во время пьяной ссоры убили работника прокуратуры

Об этом сообщает "Информатор".

Володимир Богонис, заместитель начальника Нацполиции Днепропетровской области, подтвердил факт убийства и принадлежность погибшего к правоохранительных органов.

Согласно сообщению, мужчину 1983 года рождения нашли мертвым в собственном доме. Он погиб от удара ножом в сердце. Подозреваемого задержали на месте преступления.

"Был задержан мужчина, который обоснованно сейчас подозревается в совершении умышленного убийства. Это местный житель 1983 года рождения", - отметила спикер ГУ Нацполиции Анна Старчевская.

Она заявила, что подозреваемого задержали в порядке статьи 208, ему вручено письменное уведомление о подозрении. Сегодня, 8 октября, будет избрана мера пресечения.

 
 
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