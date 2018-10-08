Порошенко предлагает усилить наказание за подкуп избирателей

8 октября, 2018, 18:39

Президент Петр Порошенко во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии отметил важность усиления защиты результатов голосования граждан на выборах

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил необходимость подготовки и принятия соответствующих изменений в законодательство.

"Важная позиция – эффективное противодействие подкупу избирателей. Сегодня по (невозможности использования, – ред.) этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут с востока, из России, я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность", - сказал Порошенко.

Президент заявил, что проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ и пригласил присоединиться к этому процессу новоизбранных членов ЦИК.

"Хочу подчеркнуть, что я буду готов после обсуждения на Нацсовете с вашим участием внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный. И принять законодательную защиту волеизъявления граждан и обеспечить эффективную работу правоохранительных органов в рамках этой защиты", - добавил Порошенко.