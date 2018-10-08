Порошенко предлагает усилить наказание за подкуп избирателей
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Глава государства отметил необходимость подготовки и принятия соответствующих изменений в законодательство.
"Важная позиция – эффективное противодействие подкупу избирателей. Сегодня по (невозможности использования, – ред.) этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут с востока, из России, я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность", - сказал Порошенко.
Президент заявил, что проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ и пригласил присоединиться к этому процессу новоизбранных членов ЦИК.
"Хочу подчеркнуть, что я буду готов после обсуждения на Нацсовете с вашим участием внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный. И принять законодательную защиту волеизъявления граждан и обеспечить эффективную работу правоохранительных органов в рамках этой защиты", - добавил Порошенко.
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. 5 февраля Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку.
- Рада постановила увеличить число членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
- 20 сентября Рада уволила старый состав ЦИК и назначила новых членов. 5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в сессионном зале Верховной Рады.
- ЦИК на закрытом заседании избрала председателя, заместителей и секретаря.
- 8 октября Порошенко заявил о готовности к обсуждению кандидатуры на последнюю вакантную должность члена Центризбиркома.
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