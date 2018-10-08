Польша рассчитывает, что США введут санкции против "Северного потока-2"

8 октября, 2018, 11:58

Премьер-министр Матеуш Моравецкий рассчитывает на то, что США введут санкции в отношении "Северного потока-2"

Об этом сообщает RMF24.

По его словам, во время визита в США на прошлой неделе, поднимался вопрос энергетической и военной безопасности. В частности, вопрос санкций против проекта "Северного потока 2".

"Я веду разговоры на эту тему. Разговоры продолжаются, и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", - заявил он.

Газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.

Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.