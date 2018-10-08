Польша рассчитывает, что США введут санкции против "Северного потока-2"
Об этом сообщает RMF24.
По его словам, во время визита в США на прошлой неделе, поднимался вопрос энергетической и военной безопасности. В частности, вопрос санкций против проекта "Северного потока 2".
"Я веду разговоры на эту тему. Разговоры продолжаются, и польская сторона убеждает, что стоит пойти на этот шаг. Думаю, что до конца года в этом деле все станет понятно", - заявил он.
Газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.
Противники проекта - Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
- На территории Германии начали устанавливать первые трубы в рамках строительство российского газопровода "Северный поток - 2".
- Шведские депутаты призвали Еврокомиссию заблокировать "Северный поток-2".
- Немецкая промышленность не намерена отказываться от строительства "Северного потока-2" и игнорирует предложение США относительно их закупки сжиженного газа.
- Глава "Газпрома" заявил, что поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" начнутся с 1 января 2020 года.
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