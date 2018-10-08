Педагог-новатор: кто из учителей стал лучшим на Global Teacher Prize Ukraine
Об этом пишут на Facebook-странице премии.
Александр Жук вкладывает информатику для детей с особыми потребностями в школе-интернате "Родник".
Ранее он планировал быть экономистом и работать в налоговой, но передумал и стал учителем. Для этого он изучал психологию и язык жестов.
Рабочий день Александра начинается в 6:30, когда он ведет детей в интернате на завтрак. Заканчивает работать учитель в 11 вечера.
"Когда плохо на душе, эти дети дают крылья. Мы с ними путешествуем. Этим детям хочется дать возможность развиваться и быть социально-адаптированными", - говорит г-н Жук.
Его ученики занимают призовые места на конкурсах по компьютерной графике и веб-дизайну и участвуют в робобатлах. Некоторые победили во Всеукраинском экологическом квесте.
Александр Жук разрабатывает специальные конспекты уроков, а также написал научную работу, в которой объяснил аспекты обучения детей с нарушением слуха.
Он танцует сальсу и занимается йогой. Мечтает закупить для учеников роботов LEGO, чтобы они могли готовиться к новым робобитв.
Победитель получил 250 тысяч гривен и год бесплатного обучения от "Освитории". В марте 2019 года он может поехать на Global Education & Skills Forum 2019 в Дубай, где будет возможность познакомиться и пообщаться с лучшими учителями мира.
- Ранее легендарний преподаватель из Черновцов, учитель года по версии Global Teacher Prize Ukraine 2017 Пауль Пшенічка назвал три основные проблемы украинских педагогов. В частности, это низкий уровень зарплаты.
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