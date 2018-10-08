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Объявлены победители Нобелевской премии по экономике


фото: REUTERS
Нынешние победители одной из самых престижных премий мира в области экономики исследовали влияние изменения климата на экономический рост

Американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер стали в этом году победителями премии Шведского национального банка памяти Альфреда Нобеля по экономике, более известной как Нобелевская премия по экономике.

Об этом сообщает Нобелевский комитет на странице в Твиттере.

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2018 г.

Обновляется...

 

 

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